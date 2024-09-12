Стало известно, насколько могут упасть цены на нефть

Крупнейшие банки, такие как Citigroup и JPMorgan, прогнозируют снижение цен на нефть марки Brent до $60 за баррель в 2025 году на фоне вялого спроса в Китае и избытка предложения. Об этом пишет РИА Новости.

Уже сейчас котировки опустились ниже $71— минимума с декабря 2021 года. Просадку связывают с замедлением китайской экономики и снижением угрозы ближневосточного конфликта. Влияет и «зеленая повестка» Запада, сдерживающая инвестиции в нефтянку. Но сокращение добычи ОПЕК+ на 0,5 млн барр./сутки не компенсирует избыточные запасы, накопленные за год.

«Участникам ОПЕК+ все сложнее удерживать высокие цены. Проблема в том, что картель — не все поставщики», — отмечает профессор Финуниверситета Сергей Толкачев.

Тем не менее, уверены эксперты, России некритичны $60 за баррель при имеющихся резервах. «Остается пространство для маневров при балансировке бюджета», — говорит вице-президент РосСоюза инженеров Иван Андриевский. А диверсификация, импортозамещение и разворот на Восток постепенно повышают устойчивость экономики.

«Доходы с рынка вместе с резервами не обрушат экономики нефтедобытчиков, в том числе России», — резюмировал запред правления РосДорБанка Эдуард Христианов.

В начале этой недели украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о готовности Украины осуществлять транзит российской нефти, если она куплена компаниями из Европы. При этом он добавил, что Киев не ведет и не собирается вести переговоров с Москвой о продлении договоров о транзите российских нефти и газа.

Ранее глава Минприроды заявил о серьезной проблеме с геологоразведкой в РФ.