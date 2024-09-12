В Турции готовят запрет на оплату наличными дорогих покупок

Налоговое управление Турции подготовило поправки, вводящие лимит на максимальную сумму расчетов наличными — 7 тыс. турецких лир (около $205 по текущему курсу). Об этом сообщает ТАСС.

Если изменения будут приняты, физлица и компании обязаны будут оплачивать покупки дороже этого порога безналичным способом — картами, переводами или через официальных посредников.

«Нарушитель должен будет заплатить не менее 5 тыс. лир ($146) или 10% от суммы покупки. Но штраф не будет начислен, если потребитель уведомит налоговую службу в течение 5 дней», — говорится в документе.

Власти отмечают высокую долю теневых сделок, которые не контролируются фискальными органами. Ограничение на наличные расчеты позволит повысить прозрачность финансовых отношений и оптимизировать сбор налогов.

До этого в Ассоциации туроператоров России (АТОР) оценили возможное влияние нового закона Турции о лимите на наличные расчеты. Вице-президент АТОР Артур Мурадян отметил, что нововведение может снизить покупки россиян, но вряд ли существенно повлияет на туристический поток.

Ранее экс-зампред ЦБ рассказал , когда в России исчезнут наличные деньги.