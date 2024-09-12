ЦБ выбирает между инфляцией и ростом экономики

В среду были опубликованы новые данные, которые могут повлиять на решение Центробанка России по ключевой ставке 13 сентября. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Согласно сентябрьскому мониторингу ЦБ, общий индекс бизнес-климата в августе снизился с 6,8 до 5,7 пункта. Оценки текущего выпуска и спроса упали до минимумов конца 2022 года. При этом ожидания предприятий относительно будущего повысились с 12,6 до 13,4 пункта, вероятно, на фоне перспектив увеличения господдержки.

Инфляционные ожидания бизнеса также выросли. Предприятия розничной торговли прогнозируют рост отпускных цен более чем на 11% в годовом выражении в ближайшие три месяца.

Аналитик Bloomberg Economics Александр Исаков отмечал, что эти ожидания соответствуют инфляции 0,7–0,8% месяц к месяцу с учетом сезонности или 8–10% в годовом выражении.

По данным Росстата, рост потребительских цен за август составил 9,05% в годовом выражении. На неделе 3–9 сентября цены выросли на 0,09%.

До этого стало известно о том, что почти половина россиян (49%) ожидают повышения ключевой ставки ЦБ до 20% на заседании 13 сентября. 24% респондентов предполагают, что ставка останется на уровне 18%, а 21% считают, что она вырастет до 19%. 75% опрошенных предполагают ужесточение монетарной политики в будущем.

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