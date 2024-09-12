Стали известны самые высокооплачиваемые вакансии в IT

Самую высокую зарплату в IT предлагают специалистам, которые занимаются разработкой на языке программирования Solidity для разных блокчейн-платформ — 640 тыс. рублей в среднем. Об этом «Газете.Ru» сказал руководитель службы занятости населения Москвы и центра «Профессии будущего» Андрей Тарасов в День программиста 12 сентября.

На втором месте — владелец продукта, который полностью отвечает за разработку, реализацию и конечное видение того или иного продукта IT-компании. Такой специалист может зарабатывать до 580 тыс. рублей.

На третьем месте по уровню дохода в IT — тимлиды (руководят командой разработчиков). Зарплата по этой позиции достигает 550 тыс. рублей в среднем.

На четвертом месте — разработчики на языке программирования Python в сфере финтеха и Linux-инженеры (это специалист, который администрирует и поддерживает сервисы в компании. — Прим. ред.). Ежемесячный доход этих работников составляет 520 тыс. рублей.

Список замыкает QA-инженер. Его основная задача — тестирование и контроль качества продукта на всех этапах создания. Такому специалисту предлагают около 450 тыс. рублей в месяц в среднем.

«В нашей агрегированной базе доступно более 40 тыс. актуальных вакансий в области IT. Это направление не теряет своей актуальности в течение последних лет и популярно не только среди молодых кандидатов, но и специалистов старшего возраста. Наиболее востребованными на рынке считаются программисты, аналитики данных и специалисты по кибербезопасности, компании также активно нанимают веб-дизайнеров и тестировщиков», — рассказал Тарасов.

По данным hh.ru, за январь — август 2024 года в России было открыто более 120 тыс. вакансий для программистов и разработчиков (+6% за год). Средняя предлагаемая зарплата для программистов достигла 147,7 тыс. рублей, что на 10% больше, чем годом ранее.

Ранее стало известно, кому из россиян предлагают самые высокие зарплаты в сентябре.