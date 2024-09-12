Россияне стали реже покупать один продукт

На российском рынке зафиксировано резкое падение спроса на оливковое масло после значительного роста цен. Об этом РИА Новости сообщила владелец компании Kalinina и член совета директоров греко-российской торговой палаты Елена Калинина.

По словам Калининой, стоимость оливкового масла в розничных сетях выросла в три раза. Если раньше бутылка этого продукта стоила в среднем ₽500, то сейчас цена достигает ₽1,5-1,8 тыс. При этом за последние 6-8 месяцев ситуация с поставками масла существенно не изменилась.

«Спрос сильно упал, мне кажется, прямо кардинально», — отметила Калинина.

Калинина также обратила внимание на рост случаев подделки оливкового масла. По ее словам, на рынке участились случаи продажи контрафактной продукции по заниженным ценам.

«Растет и наплыв подделок масла, которые продаются зачастую пять литров за 1500 рублей. До сих пор это встречается», — подчеркнула она.

До этого стало известно о том, что Минфин РФ предложил правило «второй лишний», согласно которому на госторгах будут отсеиваться предложения с импортными лекарствами, если есть заявка на российские препараты. Это вызвало опасения фармпроизводителей по поводу возможного дефицита и роста цен.

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