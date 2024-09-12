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Эксперт рассказал, к чему приведет отказ ЕС от газа из России

Профессор Эрнст: отказ от газа РФ повысит цены в ЕС на €3-4 за киловатт-час

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Shutterstock

Отказ Евросоюза от российского газа, поставляемого через Украину, приведет к росту цен на топливо, однако его дефицита в Европе не ожидается. Об этом РИА Новости сообщил ведущий бельгийский эксперт по энергетике и профессор Университета Льежа Дамьен Эрнст.

По словам специалиста, через украинский трубопровод в Европу поступает около 120 тераватт-часов газа в год, что составляет примерно 3% от общего потребления ЕС в 3,5 тыс. тераватт-часов. Эрнст полагает, что этот объем может быть компенсирован за счет поставок сжиженного природного газа (СПГ).

«Если эти 3% не будут получены из России, их придется искать в другом месте. Это, вероятно, будет СПГ», — отметил эксперт.

Ученый подчеркнул, что Германия уже инвестировала значительные средства в инфраструктуру для импорта сжиженного газа, включая плавучие терминалы. Новые мощности планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году.
Однако Эрнст предупредил, что отказ от российского газа может привести к повышению цен на топливо в Европе. По его оценкам, стоимость газа может вырасти примерно на €3-4 за киловатт-час.

При этом эксперт считает, что текущие цены на европейском рынке газа уже частично учитывают возможное прекращение поставок российского топлива через Украину. По данным Эрнста, индекс Dutch TTF, отражающий оптовые цены на газ в Европе, в настоящее время находится на уровне €36 за мегаватт-час.

Контракт на транзит российского газа через территорию Украины истекает в конце 2024 года. Киев ранее заявлял о нежелании продлевать соглашение. В свою очередь, еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон выразила мнение, что страны ЕС смогут обойтись без транзитного российского газа.

Ранее Россия опередила США по поставкам газа в Евросоюз.

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