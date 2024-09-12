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Минэкономразвития предупредило о рисках для экономики в ближайшие годы

РБК: Минэкономразвития заложило в стрессовый прогноз переохлаждение экономики РФ

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Shutterstock

Минэкономразвития разработало консервативный (стрессовый) вариант макроэкономического прогноза на период до 2027 года, куда заложило различные возможные неблагоприятные факторы. Об этом пишет РБК со ссылкой на проект документа. Его подлинность изданию подтвердили два источника.

Прогноз включает замедление мировой экономики, усиление санкций, сокращение рабочей силы и ужесточение денежно-кредитной политики Центробанка РФ. Эти факторы могут привести к «переохлаждению» экономики в 2025 году и снижению инфляции до 3,7%, что потребует снижения ключевой ставки. В дальнейшем это может вызвать рост цен в 2026-2027 годах и новый цикл ужесточения денежно-кредитных условий.

5 сентября президент Владимир Путин заявил, что повышение ключевой ставки позволяет снизить перегрев экономики.

Согласно прогнозам, которыми эксперты поделились с «Газетой.Ru», ЦБ на предстоящем 13 сентября заседании сохранит ключевую ставку на уровне 18% или повысит ее до 19-20%.

Ранее российские банки повысили ставки по вкладам.

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