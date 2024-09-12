Россиянам рассказали, как стать айтишником

Чтобы сменить профессию на айтишника, нужно сделать пять шагов. Первый из них — в принципе понять, что IT вам интересно. Об этом «Газете.Ru» сказала карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Ольга Бухвалова.

«В последние годы в России отмечается повышенный спрос на специалистов в области информационных технологий. Работодатели активно нанимают новых сотрудников, предлагая им удаленный график, конкурентные зарплаты и возможности для профессионального роста. По этим причинам сегодня все больше людей из разных сфер задумываются над переходом в это перспективное направление. Выявить предрасположенность к айти поможет, например, профориентационное тестирование», — отметила эксперт.

Второй шаг — проанализировать, какие специальности в этой сфере сейчас наиболее востребованы — разработка, тестирование, аналитика или дизайн — и выяснить, какие знания и навыки для этого нужны.

Третий шаг — выбор оптимального метода обучения. Чтобы начать карьеру в IT, необязательно иметь высшее образование — освоить новую профессию помогут специализированные курсы, уточнила Бухвалова. Она порекомендовала подписаться на тематические рассылки и блоги, чтобы быть в курсе последних тенденций IT-индустрии.

Четвертый шаг — практика. Бухвалова посоветовала создавать собственные проекты, участвовать в разных хакатонах и конкурсах. По мнению эксперта, это поможет закрепить освоенную теорию и станет хорошим дополнением к портфолио.

Пятый шаг — налаживать связи в профессиональном сообществе. Бухвалова рекомендовала участвовать в отраслевых конференциях, выставках или семинарах. Новые контакты могут помочь устроиться на работу, найти интересный проект или получить ценные советы и рекомендации от других специалистов из этой сферы, заключила эксперт.

По данным hh.ru, в 2024 году средняя предлагаемая зарплата для программистов в России достигла 147,7 тыс. рублей (+10% за год). Разработчики остаются в двадцатке самых высокооплачиваемых специалистов в стране.

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