Спрос на новостройки в Москве упал вдвое

По итогам августа 2024 года в столице было совершено 5192 сделки по покупке строящегося жилья (-27% к июлю и -53% за год). Доля ипотечных сделок снизилась с 70 до 60%. Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

Он уточнил, что продажи строящегося жилья в массовом сегменте за месяц снизились на 9,6%, в Новой Москве — на 39,6%, в бизнес-классе — на 27,8%, в премиум-классе — на 13,1%, в элитном сегменте — на 77,7% (но после аномального июльского всплеска). По словам Сырцова, девелоперы продолжают предлагать скидки на широкий пул лотов. Максимальный размер дисконта в Москве сейчас достигает 45,4%.

Эксперт объяснил спад покупок строящегося жилья сворачиванием льготной и IT-ипотек в Москве, ужесточением семейной ипотеки и ростом рыночных ставок по жилищным кредитам.

«При этом в августе уже не оформлялись покупки, регистрация которых стартовала в июне (во время ажиотажного спроса), что отразилось на июльской статистике.

Даже в проектах бизнес-класса стали широко распространяться программы рассрочек. Но девелоперы в период успешных продаж сформировали финансовый «парашют», который позволит выполнять обязательства в рамках проектного финансирования в ближайшие месяцы», — отметил Сырцов.

По мнению Сырцова, период спада активности покупателей не должен быть слишком долгосрочным: правительство уже анонсировало внедрение новых ипотечных госпрограмм для молодых специалистов, занятых в промышленности, строительстве и науке.

Ставки по ипотеке выросли вслед за повышением ключевой ставки ЦБ (в 2023 году регулятор поднимал ее пять раз, в этом году — один раз). По данным регулятора, в июле 2024 года средневзвешенная ставка по жилищным кредитам увеличилась до 10,22%. Это рекорд за последние пять лет. Больше значение было только в июле 2019 года. В июне медианная ставка была на уровне 7,57%.

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