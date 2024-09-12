Россияне ожидают повышения ключевой ставки

Почти половина — 49% — опрошенных россиян ждут повышения ключевой ставки ЦБ до 20% на заседании 13 сентября. Это следует из опроса, проведенного «Финансами Mail» среди более чем 7,5 тыс. россиян. Результаты есть у «Газеты.Ru».

24% респондентов считают, что ключевая ставка останется на уровне 18%. 21% полагают, что она увеличится до 19%. О снижении ключевой ставки заявили около 3% опрошенных.

О том, что 13 сентября будет проходить заседание ЦБ по ключевой ставке, в принципе знают 72% россиян. 19% что-то слышали о событии, а 8% ничего не слышали о совете директоров регулятора.

29% респондентов считают, что изменение ключевой ставки на них никак не повлияет. 30% положат деньги на накопительный счет в банк в случае повышения ставки, а 19% в такой же ситуации откажутся от своего кредита. В ситуации снижения ключевой ставки 2% участников опроса откажутся от вклада в банке, а 1% будет менять объем облигаций федерального займа из-за низкой доходности. Каждый десятый опрошенный затруднился с ответом.

75% опрошенных считают, что ЦБ в дальнейшем будет ужесточать свою монетарную политику. 13% затруднились с ответом, а 12% считают, что ждут смягчения политики ЦБ по ключевой ставке.

Генеральный директор Moneyman Александр Пустовит сказал «Газете.Ru», что россияне стали больше интересоваться ключевой ставкой. По его словам, количество поисковых запросов «ключевая ставка» в поисковой системе дзена в январе — августе 2023 года составляло 2,17 млн шт., а в январе — августе 2024 года оно выросло на 77%, до 3,85 млн шт. Повышение интереса граждан к ключевой ставке эксперт объяснил ее высокой волатильностью в последние годы и, следовательно, колебаниями доходности по депозитам и стоимости кредитов.

В 2023 году ЦБ повышал ключевую ставку пять раз, до 16% годовых в декабре. Затем она была сохранена на этом уровне четыре раза. 26 июля 2024 года ЦБ повысил ключевую ставку с 16 до 18%.

Ранее «Газета.Ru» рассказала , какое решение ЦБ может принять по ключевой ставке 13 сентября.