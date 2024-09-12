Эксперт рассказал, какую лучше брать ипотеку со средней зарплатой

Россиянам со средней зарплатой в 75 тыс. рублей доступны три льготные ипотечные программы — «Семейная ипотека» под 6% годовых, «Дальневосточная и Арктическая ипотека» под 2% и «Сельская ипотека» под 3%. Под их условия подпадают большинство заемщиков. Об этом «Газете.Ru» сказал глава направления анализа банковской деятельности аналитического центра университета «Синергия» Антон Рогачевский.

«На текущий момент по всем льготным программам установлен минимальный порог по первоначальному взносу в 20%. Без данного условия двигаться трудно. Допустим, найдем квартиру за 7 млн рублей, первоначальный взнос будет около 1,5 млн рублей. Берем максимальный срок в ипотеке — 30 лет. Если клиент хочет остаться в Москве, лучше взять семейную ипотеку. Ежемесячный платеж будет около 33 тыс. рублей, а итоговая сумма долга с процентами составит 12 млн рублей», — отметил экономист.

По его оценке, если клиент рассматривает переезд куда-то в отдаленную местность, по Дальневосточной ипотеке (с теми же самыми входными кредитными условиями) ежемесячный платеж составит 20 тыс. рублей, долг + проценты — 7,3 млн рублей. По сельской ипотеке — 23 тыс. рублей платежа, а долг + проценты — 8,4 млн рублей.

По словам экономиста, если работа, родственники или какие-либо другие важные для заемщика факторы не позволяют ему совершить переезд, однозначно стоит выбирать семейную ипотеку. Но только если к моменту накопления первоначального взноса в семье появится ребенок. Рогачевский сказал, что лично сам выбрал бы сельскую ипотеку, но есть запрет на ее предоставление в Москве, Санкт-Петербурге и административных центрах регионов.

Условия по программам:

•⁠ ⁠Семейная ипотека: процентная ставка обычно составляет 6%. Могут оформить семьи с ребенком до шести лет, двумя несовершеннолетними детьми или ребенком-инвалидом. Первоначальный взнос должен быть не менее 20%, а сумма кредита ограничена (до 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга и их областей, до 6 млн рублей для других регионов).

•⁠ ⁠Дальневосточная и Арктическая ипотека. Ставка до 2%. Ее могут получить молодые семьи, учителя, медработники и т.д. Перечень тех, кто может получить данный вид льготной ипотеки, достаточно широк, однако тут действуют географические рамки на получение этого кредита. Программа действует только на Дальнем Востоке и сухопутной части Арктической зоны.

•⁠ ⁠Сельская ипотека. Ставка 3%. Одобряется гражданам, которые собираются переехать или живут в сельской местности или малых городах. Получить ее может абсолютно любой гражданин РФ. Основное условие заключается в том, чтобы после покупки или завершения строительства жилья человек прописался в нем в течение 180 дней и прожил там не менее пяти лет.

С 1 июля 2024 года в России прекратила действовать программа льготной ипотеки под 8%.

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