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Россиян предупредили о подорожании бензина в октябре

Доцент Щербаченко: литр бензина на заправках РФ подорожает на 1 рубль в октябре

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Сергей Аверин/РИА Новости

Литр бензина Аи-92 и Аи-95 на российских заправках в октябре может подорожать на 1-3 рубля к сентябрю. Такой прогноз «Газете.Ru» дал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко.

Он сослался на данные Московской топливной ассоциации, по которым с 2 по 8 сентября на заправках столицы бензин марки АИ-92 подорожал на 24 копейки, АИ-95 — на 33 копейки.

«Теплая погода в сентябре может поддерживать высокий уровень спроса на бензин, что, в свою очередь, способствует росту цен. Если в октябре погода ухудшится и спрос снизится, это может сдержать дальнейший рост цен. Сетевые заправки могут немного «придерживать» повышение цен, чтобы сохранить клиентскую базу», — отметил экономист.

По его словам, при высокой конкуренции заправки могут не увеличивать цены до тех пор, пока не увидят аналогичные действия со стороны других компаний. Поэтому Щербаченко ожидает умеренный рост цен на бензин, особенно если спрос останется высоким. По прогнозу экономиста, с середины сентября спрос на бензин постепенно будет снижаться после завершения сезона отпусков, так как люди вернутся в рабочий график. Далее к ноябрю - декабрю эксперт ждет дальнейшее снижение потребления топлива в России по сравнению с летом и осенью из-за сокращения объемов перевозок.

По данным MultiGo, литр АИ-92 на крупнейших российских заправках сейчас стоит от 53,09 рубля до 54,41 рубля. Литр АИ-95 — от 58,5 рубля до 62,25 рубля.

Ранее стало известно, насколько подорожал бензин с начала года.

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