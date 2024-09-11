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Сбер и ВЭБ.РФ выдали первый транш на строительство терминала аэропорта в Оренбурге

В Оренбурге дали старт строительству пассажирского терминала

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Heliopixel/Shutterstock/FOTODOM

ВЭБ.РФ и Сбер выдали первый транш в рамках финансирования проекта строительства пассажирского терминала в Оренбурге. Об этом сообщается на сайте корпорации.

Отмечается, что общая стоимость проекта, в реализации которого использован механизм «Фабрика проектного финансирования», составит 18,6 млрд рублей. При этом финансовыми партнерами будет выделено 14,9 млрд рублей.

Как рассказал зампред ВЭБ.РФ Юрий Корсун, корпорация профинансировала и финансирует 20 аэропортов в крупных субъектах России.

«Из них благодаря «Фабрике проектного финансирования» уже построены и введены в эксплуатацию 2 региональных аэропорта, идет строительство и реконструкция аэровокзальных комплексов еще в 5 городах, одобрен один проект», — уточнил он.

Завершение строительства и ввод в эксплуатацию современного аэропорта в Оренбурге планируется в четвертом квартале 2025 года. Предполагается, что пропускная способность пассажирского терминала увеличится до 1 тысячи пассажиров в час. Также в рамках проекта проведут реконструкцию привокзальной площади. Аэропорт будет иметь четыре этажа, объединенных между собой лифтами, лестницами и эскалаторами.

«Мы открыли финансирование строительства нового терминала аэропорта в Оренбурге, первый транш перечислен. Работы уже вовсю идут, и результаты наших усилий скоро увидят все оренбуржцы и гости города», — отметил зампред правления Сбера Анатолий Попов.

По его мнению, это проект имеет огромное значение для города, поскольку именно с аэропорта начинается знакомство с ним. Он уточнил, что новый терминал увеличит пассажиропоток до 2 млн человек в год и станет одним из драйверов экономического развития области.

Напомним, основные условия финансирования проекта по строительству терминала в Оренбурге были подписаны в ходе ПМЭФ-2024, соглашение о предоставлении синдицированного кредита - в июне 2024 г.

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