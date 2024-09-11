На российском рынке может появиться крупный игрок

Системно значимый Росбанк может сдать свою банковскую лицензию в результате интеграции с Т-Банком (бывший Тинькофф Банк). Об этом сообщили РБК два источника, знакомые с ходом объединения финансовых организаций.

По информации собеседников издания, Росбанк на первом этапе станет филиалом Т-Банка, а в дальнейшем может полностью прекратить существование. В Т-Банк планируется передать как розничный, так и корпоративный бизнес Росбанка.

Пресс-службы обоих банков подтвердили стратегию интеграции через создание филиала. Вопрос будет рассмотрен на советах директоров 13 сентября 2024 года. Процесс объединения планируется завершить в первом квартале 2025 года.

О планах объединения Росбанка и Т-Банка стало известно в марте 2024 года. Изначально предполагалось, что обе организации сохранят свои лицензии и бренды. Однако в июне Росбанк уже передал оформление кредитных продуктов Т-Банку.

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