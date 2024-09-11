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Финляндия приостановила сотрудничество с Россией по Сайменскому каналу

Минтранс Финляндии приостановил сотрудничество с Россией по Сайменскому каналу

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Victor Lisitsyn

Финляндия приостановила взаимодействие с Россией в рамках консультативного совета по работе Сайменского канала. Об этом сообщается на сайте Министерства транспорта и связи страны.

В ведомстве уточнили, что деятельность консультативного совета была приостановлена до последующего уведомления. К этому решению министерство пришло после изучения роли различных институтов, пользующихся поддержкой правительства.

Сайменский канал является судоходным каналом между озером Сайма в Финляндии и Балтийским морем. Канал был открыт в 1856 году, реконструирован в 1963-1968 годах. Его протяженность — более 57 километров. России принадлежит 34 километра, Финляндии — более 23 километров.

С 15 апреля 2024 года финская сторона закрывала движение по каналу. 24 июня российский и финский комиссары Сайменского канала решили открыть судоходный сезон с 24 июня по 31 декабря.

Ранее стало известно о существенном снижении товарооборота РФ и Финляндии.

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