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Экспорт электроэнергии из РФ упал более чем на треть

«Интер РАО»: поставки электроэнергии из РФ упали на 35%

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Unsplash

С начала 2024 года экспорт российской электроэнергии упал на 35% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Об этом «Интерфаксу» сообщила член правления ПАО «Интер РАО» Александра Панина.

«Основная причина — это снижение экспорта в Китай. Экспорт в Китай у нас идет со снижением накопительным итогом порядка 80% с начала года», — сказала член правления.

По словам Паниной, на ситуацию повлияло отключение линии Амурская — Хэйхэ в ноябре прошлого года. Член правления отметила, что с того момента линию ни разу не включила, из-за чего поставки электроэнергии осуществляются в маленьком объеме.

Панина добавила, что на текущий момент основные поставки российской электроэнергии осуществляются в Казахстан. Кроме того, много энергии покупает Монголия, отметила член правления.

В июле китайская таможня заявила, что поставки российской электроэнергии в Китай по итогам января — июня рухнули на 76% год к году, до 465 млн киловатт-часов. Общая стоимость экспорта составила $21,5 млн, что на 75% уступает значению за аналогичный период 2023 года.

Ранее стало известно, на сколько сократился экспорт нефти из России в ЕС.

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