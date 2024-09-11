Клиенты Сбера смогут бесплатно пользоваться бизнес-залами в поездках

Владельцы премиальных бизнес-карт Сбера смогут бесплатно посещать бизнес-залы в аэропортах и на вокзалах, рассказал заместитель председателя правления Сбера Анатолий Попов.

Он отметил, что пользоваться бизнес-залами можно будет в зарубежных и российских аэропортах и на вокзалах.

«Теперь владельцы новых карт могут бесплатно посещать бизнес-залы 24 раза в год. Скоро все держатели премиальных бизнес-карт Сбера получат эту возможность», — сказал он.

Первыми среди корпоративных клиентов доступ в бизнес-залы получили владельцы новых бизнес-карт Mir Supreme Business. Каждый месяц они могут воспользоваться бизнес-залом два раза.