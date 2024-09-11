Россиян предупредили о скрытой опасности автокредитов

При оформлении автокредита нужно помнить, что он может принести с собой массу проблем, а также учитывать, что любые займы должны совпадать с финансовыми возможностями человека. Так автоэксперт Владимир Сажин в беседе с Общественной Службой Новостей прокомментировал сообщения о рекордном спросе россиян на автокредиты.

Эксперт отметил вероятность того, что после оформления займа жизнь «даст трещину», из-за чего отдавать долги будет нечем.

«Нужно понимать, что всегда наши желания должны совпадать с нашими возможностями. Потому что в противном случае можно и сесть, и последний суп без соли доесть», — подчеркнул Сажин.

В целом доля автокредитов в течение последних трех месяцев держится на уровне 80%, на фоне повышения утильсбора добавил эксперт. Однако, несмотря на любые ожидаемые изменения, нужно трезво оценивать свои возможности и перед покупкой авто в кредит все изучать, заключил он.

Напомним, в период с января по июль россияне взяли автокредитов на 1,38 трлн рублей. Это в 2,5 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года. В июле портфель автокредитов в России достиг исторического максимума – вырос на 11 млрд рублей, до 2,284 трлн рублей. Специалисты объясняют, что высокие темпы выдачи обусловлены прежде всего ожиданиями роста ставок в будущем, а значит, и дальнейшего удорожания автокредитов на новые автомобили.

Россиянам ранее рассказали, как выгодно погасить автокредит.