Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиян предупредили о скрытой опасности автокредитов

Автоэксперт Сажин: взяв автокредит, можно нажить себе кучу проблем

close
Shutterstock/FOTODOM

При оформлении автокредита нужно помнить, что он может принести с собой массу проблем, а также учитывать, что любые займы должны совпадать с финансовыми возможностями человека. Так автоэксперт Владимир Сажин в беседе с Общественной Службой Новостей прокомментировал сообщения о рекордном спросе россиян на автокредиты.

Эксперт отметил вероятность того, что после оформления займа жизнь «даст трещину», из-за чего отдавать долги будет нечем.

«Нужно понимать, что всегда наши желания должны совпадать с нашими возможностями. Потому что в противном случае можно и сесть, и последний суп без соли доесть», — подчеркнул Сажин.

В целом доля автокредитов в течение последних трех месяцев держится на уровне 80%, на фоне повышения утильсбора добавил эксперт. Однако, несмотря на любые ожидаемые изменения, нужно трезво оценивать свои возможности и перед покупкой авто в кредит все изучать, заключил он.

Напомним, в период с января по июль россияне взяли автокредитов на 1,38 трлн рублей. Это в 2,5 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года. В июле портфель автокредитов в России достиг исторического максимума – вырос на 11 млрд рублей, до 2,284 трлн рублей. Специалисты объясняют, что высокие темпы выдачи обусловлены прежде всего ожиданиями роста ставок в будущем, а значит, и дальнейшего удорожания автокредитов на новые автомобили.

Россиянам ранее рассказали, как выгодно погасить автокредит.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами