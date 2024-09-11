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Новое правило торгов грозит монополизацией рынка лекарств в России

Ассоциация фармпроизводителей опасается роста цен и проблем с конкуренцией

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Фармацевтические ассоциации выразили опасения, что предложенный Минфином РФ вариант правила «второй лишний» может привести к монополизации рынка отдельных препаратов, дефициту, росту цен и увеличению бюджетных расходов. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Согласно проекту, на госторгах не будет рассматриваться предложение о поставке импортных лекарств, если есть хотя бы одна заявка на дистрибуцию российских препаратов.

В Ассоциации международных фармпроизводителей (АМФП) считают, что такой подход идет вразрез со стратегией «Фарма-2030» и приведет к тому, что ряд производителей не смогут участвовать в гостендерах. «Невозможность планировать поставки вынудит их прекратить производство лекарства», — говорится в отзыве АМФП.

Опасения вызывает и возможный дефицит препаратов при форс-мажоре у единственного производителя субстанции.

«Пациенты и врачи могут лишиться выбора в случае непереносимости конкретного лекарства», — указывают в ассоциации.

Отсутствие конкуренции позволит «установить любую стоимость контракта на аукционе», добавляют эксперты.

«К системе «второго лишнего» надо подходить взвешенно, этот механизм может поддержать неконкурентоспособного монополиста», — согласен гендиректор Ассоциации российских фармпроизводителей Виктор Дмитриев.

До этого эксперт предупредил , что БАДы могут взаимодействовать с лекарственными препаратами, изменяя их всасывание, распределение в тканях и выведение из организма. Среди наиболее распространенных случаев он назвал сочетание витамина К с антикоагулянтами, омега-3 жирных кислот с антигипертензивными средствами, женьшеня с антидиабетическими препаратами, а также зверобоя с антидепрессантами.

Ранее в РФ обнаружили опасные БАДы.

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