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Продавцов попросили убрать «неправильный мед» с полок магазинов

РБК: Минпромторг попросил ретейлеров убрать с полок поддельный мед

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Freepik

Минпромторг рекомендовал торговым сетям усилить контроль за медом из-за массовой фальсификации этого продукта. Об этом сообщает РБК.

С 1 сентября вступили в силу поправки в закон «О пчеловодстве», согласно которым продукцию, в которую добавлен сахарно-фруктозный сироп, недопустимо называть медом.

Роскачество, которое с 2016 года проводит исследования меда, сообщило, что доля «неправильного меда» составила до 60% от всех исследуемых марок. Проблемы касаются в первую очередь меда низкой ценовой категории и собственных торговых марок сетей.

В августе организация исследовала 16 марок меда крупнейших розничных сетей и недорогого меда в сетевом ретейле. Оказалось, что ни одна из них не соответствовала обязательным требованиям законодательства.

При этом по оценке Союза пчеловодов России, до 70% продаваемого в стране меда относится к категории «ненастоящего». Эта продукция изготовлена на основе побочных продуктов переработки сахара или отходов переработки кукурузы, куда добавляют сахар и подсластители.

Роскачество объяснило, что проблема присутствия на рынке «псевдомеда» появилась по причине пробела в законах, а именно отсутствия четкого определения, что такое мед.

Ранее стало известно, можно ли отличить настоящий мед от подделки дома.

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