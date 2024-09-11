АвтоВАЗ объяснил причины роста цен на Lada Vesta

Рост цен на Lada Vesta в базовой комплектации на ₽725 тыс. с 2015 года соответствует общей тенденции изменения стоимости несоциально значимых товаров. Об этом изданию «Ридус» рассказал руководитель пресс-службы ОАО «АвтоВАЗ» Сергей Ильинский.

«Цены выросли на рынке недвижимости, на рынке одежды, топлива, авиационных билетов и всего остального. Стоимость автомобилей, разумеется, тоже растет. Инфляцию, к сожалению, никто не отменял», — пояснил Ильинский.

По информации Яна Хайцеэра, вице-президента Национального автомобильного союза, стоимость среднестатистического автомобиля класса A в России сейчас начинается от ₽2,5-3 млн. Эксперт отмечает, что цены на машины продолжают расти вместе с общим уровнем инфляции в стране.

Накануне стало известно, что владельцы китайского внедорожника Oting Paladin за пять лет потратят на его обслуживание около 2,6 млн рублей. Это включает страховки, замену шин, налоги и ремонт. Ежегодные расходы составят 528,5 тыс. рублей при среднем пробеге 15 тыс. км в год.

Ранее россиянам рассказали , какие автомобили не стоит покупать на вторичном рынке.