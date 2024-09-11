Стало известно, в каких городах подорожали квартиры

По итогам августа 2024 года однокомнатные квартиры подорожали во всех российских городах-миллионниках, кроме Нижнего Новгорода. Самый резкий рост стоимости однушек в новостройках зафиксирован в Волгограде (+6,5% к июлю, до 136 тыс. рублей за кв. м). Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставили в пресс-службе компании «Яндекс. Недвижимость».

Заметное увеличение цен на однокомнатные квартиры произошло в Воронеже и Новосибирске (по +4%, до 125 тыс. рублей и 153 тыс. рублей за кв. м соответственно). В других миллионниках медианная цена квадратного метра в однушках повысилась в диапазоне от 1 до 2,4%.

Ощутимый рост цен на двухкомнатные квартиры в последний летний месяц зафиксирован в Перми (+7% за месяц, до 132 тыс. рублей за кв. м), Санкт-Петербурге (+6,9%, до 277 тыс. рублей) и в Волгограде (+6,5%, до 133 тыс. рублей).

«В Санкт-Петербурге рост медианной стоимости «квадрата» в «двушках» спровоцировало вымывание самых дешевых квартир: за месяц предложение снизилось на 5,5%. При этом в Перми и Волгограде экспозиция наоборот выросла и пополнилась наиболее дорогими лотами, что и привело к росту медианной цены. Так, в этих миллионниках число реализуемых двухкомнатных квартир на первичном рынке увеличилось на 24,5% и 11,4% соответственно», — уточнили в компании.

В остальных мегаполисах медианная стоимость квадратных метров в «двушках» выросла меньше: увеличение стоимости в августе не превысило 3%.

Максимальный рост медианной стоимости одного квадратного метра в «трешках» в августе отмечался в Москве. В столице «квадрат» трехкомнатных лотов за август подорожал на 3,7%, до 384 тыс. рублей, за счет вымывания самых дешевых вариантов для покупки. Так, за месяц предложение в новостройках столицы сократилось на 7,7%. Цены выросли в Екатеринбурге (+3,7% за месяц, до 144 тыс. рублей) и Перми (+2,3%, до 129 тыс. рублей).

Значительный рост медианной стоимости «квадрата» в студиях отмечается только в Воронеже (+6,6% за месяц, до 137 тыс. рублей). Такая динамика связана с резким сокращением предложения этого типа квартир (-11,8% за месяц), в том числе вымыванием самых дешевых лотов. Цены увеличились в Волгограде (+1,2% за месяц, до 156 тыс. рублей за кв. м) и Екатеринбурге (+0,7% за месяц, до 163 тыс. рублей). В остальных миллионниках рост медианной цены квадратных метров в студиях минимален и находится в диапазоне от 0,1 до 0,6%.

Исследование было проведено в сентябре 2024 года.

Ранее стало известно, в каких городах подешевели квартиры.