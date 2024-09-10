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США расширили санкции против российского торгового флота

Минфин США: девять судов под флагом РФ внесены в список антироссийских санкций

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Unsplash

США во вторник расширили антироссийские санкции против девяти судов, зарегистрированных под флагом РФ. Это следует из опубликованного перечня американского минфина.

В санкционный список попали торговые суда «Борис Кустодиев», «Композитор Харманинов», «Закамск» и другие.

Кроме того, управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Казначейства США внесло в санкционный список россиянина Джамалдина Пашаева. По данным РБК, его полный тезка указан как гендиректор астраханской компании «Морской торговый порт Оля».

До этого нижняя палата конгресса США одобрила введение санкций в отношении лиц, которые причастны к строительству Крымского моста или дублирующего его тоннеля.

Тем временем экс-посол США в СССР Джек Мэтлок заявил, что антироссийские санкции, введенные западными государствами в ответ на запуск специальной военной операции на Украине, не справились со своей основной задачей.

Ранее Шойгу сравнил Запад с «ворьем» из-за ареста российских активов.

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