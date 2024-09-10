Экс-зампред ЦБ дал прогноз, когда в России исчезнут наличные деньги

В России, как и в большей части мира, никогда не откажутся от наличных денег в обращении. Так экс-зампред Центробанка Сергей Дубинин прокомментировал «Газете.Ru» прогноз представителя «Гознака» о том, что дискуссия о необходимости наличных платежей может назреть к 2030 году.

«Если коротко ответить, то думаю, что никогда (не будет отказа от наличных денег. — «Газета.Ru»). Обоснование очень простое. Техническая сторона дела может оказаться вполне подготовленной к 2030 году. Но технические инновации живут в определенной экономической среде. Когда они востребованы, то приносят пользу всем. Но у нас до сих пор существует обширная сфера экономической деятельности, где люди предпочитают не фиксировать свои доходы по причинам, прежде всего, удержания налогообложения. И вот от состояния экономики в целом либо нарастает, либо снижается доля тех, кто пытается не платить налоги. Это было особенно понятно в 1990-е годы. В 1998 году бюджет вообще не собирал налогов. Была дыра, потому что не платил и бизнес, и рядовые граждане», — отметил Дубинин.

По словам экономиста, хотя сейчас в России нет падения производств, а налоги собираются усиленно, все население страны не готово к повсеместны электронным системам и платежам.

«Есть такое понятие как поведенческая экономика. Если поведение людей в экономике будет организованное, они будут готовы платить налоги и не пытаться уклониться от них, значит, наличные деньги будут меньше востребованы. Но чтобы совсем отказаться, надо, чтобы каждый умел пользоваться электронной технологией. Я не уверен, что за пределами городов-миллионников все владеют даже карточными платежами, а тем более через смартфоны. Вспомните реакцию наших людей на попытку внедрить QR-коды. Закончилось тем, что от этой идеи отказались. Я понимаю, что такая же реакция, не менее резкая, будет на отключение наличных. К тому же, за таким широким распространением электронной базы многие люди видят не благо, а угрозу учета каждого их шага. Со стороны не только правоохранительных органов, а вообще непонятно кого. Поэтому дискуссии можно к 2030 году начать, но я не думаю, что наше общество кардинально изменится к этому времени. Аналогично можно сказать по большей части мира», — заключил Дубинин.

10 сентября в ходе Международного ПЛАС-Форума «Платежный бизнес и денежное обращение 2024» директор Научно-исследовательского института «Гознака» Георгий Корнилов заявил, что дискуссия о принципиальной необходимости наличных денег в обращении может начаться в 2030 году.

«Я думаю, что в 2030 году по крайней мере в публичное пространство будет введен новый дискурс о необходимости иметь в принципе наличное денежное обращение. Это не означает, что в 2030 году не будет наличных денег, это означает, что в 2030 году дискуссия о том, насколько необходимо наличное денежное обращение, начнется в полной мере», — отметил Корнилов.

По его данным, на текущий момент соотношение безналичных и наличных платежей составляет в России порядка 90% и 10%.

Ранее экс-зампред ЦБ допустил сохранение ключевой ставки в 18% 13 сентября.