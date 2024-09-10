В России вновь могут проиндексировать МРОТ

Минимальный размер оплаты труда в России вырастет на 16,6% и составит ₽22440 в 2024 году. Об этом РИА Новости рассказал глава Минтруда Антон Котяков.

По его словам, соответствующий проект закона будет внесен в Госдуму до 1 октября.

«Проект закона сейчас внесен в правительство. И он в бюджетном пакете будет в ближайшее время, до 1 октября, внесен в Государственную думу. Но значение величины минимального размера оплаты труда действительно сегодня уже определено», — сказал Котяков.

На данный момент МРОТ составляет 19242 рубля в месяц. В 2024 году он вырастет до 22440 рублей, что на 3198 рублей больше нынешнего уровня. Повышение затронет 4,2 миллиона россиян.

Проект сохранил цель увеличения разрыва между прожиточными минимумом и МРОТ к 2030 году, подытожил министр.

В конце августа профсоюзы усомнились в одобрении правительством инициативы ЛДПР о повышении МРОТ до 30 тыс. рублей. Замглавы ФНПР Елена Косаковская заявила, что такой шаг потребует значительных финансовых средств, особенно в бюджетной сфере. Минтруд предложил увеличить МРОТ до 22,4 тыс. рублей с 2025 года.

Ранее аналитики зафиксировали спад в потреблении россиян.