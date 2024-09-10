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Стало известно, какая техника подорожала в магазинах

«Чек Индекс»: россияне стали чаще покупать подорожавшую бытовую технику

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Сергей Пятаков/РИА Новости

За семь месяцев 2024 года в России изменились спрос и цены на мультиварки и микроволновки в сегменте онлайн-торговли. Об этом пишет сервис «Чек Индекс» .

При покупке мультиварки средний чек увеличился на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 8197 рублей. Количество покупок выросло на 17%. Что касается микроволновок, то средний чек вырос до 7941 рубля, или на 11%. Количество покупок этого товара в онлайне прибавило 22%.

В условиях общего спада продаж электроники и бытовой техники на 6%, онлайн-канал показал рост на 18%. Малогабаритная техника, удобная для доставки через интернет, пользуется особой популярностью, при этом покупатели чаще выбирают технику отечественных и белорусских брендов, пишет сервис.

При этом российский фэшн-ретейл летом 2024 года столкнулся с падением продаж на 10% из-за инфляционных ожиданий. Несмотря на снижение числа покупателей, оборот вырос на 5% за счет увеличения среднего чека на 17%. Покупатели отдают предпочтение универсальной одежде и «умной экономии».

Ранее россиян предупредили о скором подорожании электроники и бытовой техники.

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