Польша может отказаться от закупки американских залповых систем

Варшава может значительно сократить заказ на системы залпового огня HIMARS у США. Об этом пишет польская Rzeczpospolita.

Вместо ранее планировавшихся 486 установок, Польша, вероятно, приобретет лишь 126 комплектов, отмечает газета.

Год назад страны подписали рамочное соглашение, но конкретные переговоры так и не начались. Основная причина — высокая стоимость сделки в $10 млрд. При этом Польша уже заключила контракты на 290 южнокорейских аналогов HIMARS - систем К239 за $5 млрд. Их поставки уже идут.

«Корейская версия вмещает 12 ракет в двух контейнерах, тогда как американская - только 6 ракет дальностью 80 км в одном контейнере», — поясняет издание.

Сейчас у Польши есть 20 американских HIMARS. Изначальный график поставок, предполагавший первые партии в конце 2025 года, уже неактуален.

В конце августа стало известно, что крупнейшие аэрокосмические и оборонные компании ожидают рекордный рост свободного денежного потока до $52 млрд к 2026 году, что почти вдвое больше уровня 2021 года. Рост обусловлен увеличением военных расходов на фоне глобальной напряженности, а компании планируют направить средства на выкуп акций и дивиденды.

Ранее США вложили $5,3 млрд в расширение производства боеприпасов.