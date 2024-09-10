Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Польша может отказаться от закупки американских залповых систем

Польша может сократить заказ на американские HIMARS в пользу корейских аналогов

close
AFLO/Global Look Press

Варшава может значительно сократить заказ на системы залпового огня HIMARS у США. Об этом пишет польская Rzeczpospolita.

Вместо ранее планировавшихся 486 установок, Польша, вероятно, приобретет лишь 126 комплектов, отмечает газета.

Год назад страны подписали рамочное соглашение, но конкретные переговоры так и не начались. Основная причина — высокая стоимость сделки в $10 млрд. При этом Польша уже заключила контракты на 290 южнокорейских аналогов HIMARS - систем К239 за $5 млрд. Их поставки уже идут.

«Корейская версия вмещает 12 ракет в двух контейнерах, тогда как американская - только 6 ракет дальностью 80 км в одном контейнере», — поясняет издание.

Сейчас у Польши есть 20 американских HIMARS. Изначальный график поставок, предполагавший первые партии в конце 2025 года, уже неактуален.

В конце августа стало известно, что крупнейшие аэрокосмические и оборонные компании ожидают рекордный рост свободного денежного потока до $52 млрд к 2026 году, что почти вдвое больше уровня 2021 года. Рост обусловлен увеличением военных расходов на фоне глобальной напряженности, а компании планируют направить средства на выкуп акций и дивиденды.

Ранее США вложили $5,3 млрд в расширение производства боеприпасов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами