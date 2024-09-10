ВТБ повысил доходность вкладов

ВТБ увеличил доходность по рублевым долгосрочным депозитам, не дожидаясь заседания ЦБ РФ по ключевой ставке. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе кредитной организации.

Максимальная ставка по вкладам на два года теперь составит до 20% годовых. Предложение доступно для действующих клиентов, которые переведут новые средства из других банков, а также для новых клиентов. Клиенты, переходящие со своими средствами из Открытия в ВТБ, также получат повышенную ставку.

Банк увеличил базовую ставку по депозитам на срок 3 и 6 месяцев для текущих клиентов в среднем на 1,9–2,5 п.п. Итоговая ставка зависит от пакета услуг, сроков размещения, суммы первоначального взноса и выбора опции капитализации процентов или их ежемесячной выплаты.

«Мы видим желание вкладчиков размещать свои средства в банках «вдолгую», на короткие сроки приходится только каждый десятый депозит. Это оправдано: ЦБ дал четкий сигнал, что ключевая ставка в ближайшее время точно не пойдет вниз», — отметил заместитель президента — председателя правления банка Георгий Горшков.

Накануне стало известно, что аналитики разошлись в прогнозах по ключевой ставке ЦБ. Опрос «Ведомостей» показал, что 13 из 25 экспертов ожидают сохранения ставки на уровне 18%, в то время как 12 предсказывают её повышение. Некоторые прогнозируют рост до 20% на фоне инфляционного давления.

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