Стала известна самая высокооплачиваемая отрасль в РФ в первом полугодии

В первом полугодии 2024 года нефтегазовый сектор стал лидером по уровню заработных плат в России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные исследования аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Средняя зарплата в нефтегазовой отрасли достигла 215,5 тыс. руб.

Президент FinExpertiza Елена Трубникова отметила значительный рост номинальных зарплат в марте 2024 года — на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 87,7 тыс. руб.

За год увеличился разрыв в оплате труда между отраслями. Если в первой половине 2023 года он составлял 5,2 раза, то в 2024 году вырос до 5,7 раза. Это связано с замедлением роста зарплат в низкооплачиваемых секторах, таких как производство одежды.

Среди высокооплачиваемых отраслей также оказались финансы и страхование (190,6 тыс. руб.), авиация (171,1 тыс. руб.) и производство табачных изделий (162,9 тыс. руб.).

Наименьшие зарплаты зафиксированы в легкой промышленности, сфере услуг и сельском хозяйстве. Производители одежды в среднем получали 37,7 тыс. руб., работники общепита — 45,5 тыс. руб., а сотрудники почты и курьерских служб — 47 тыс. руб.

Номинальный рост средних зарплат за первое полугодие 2024 года составил 19,1%, что в 2,5 раза выше среднемесячной инфляции (7,9%). Наибольший рост — на 48,1% — наблюдался в игорном бизнесе, где средняя зарплата достигла 118,3 тыс. руб.

«Прибавка к заработку в игорном бизнесе в среднем составила 38,5 тыс. руб. — это больше, чем получают в месяц производители одежды», — подчеркнула Трубникова.

Накануне стало известно, что жителям Ямало-Ненецкого и Чукотского АО достаточно всего 3 дней работы, чтобы купить бюджетный смартфон за 15 тыс. рублей. В Ингушетии, напротив, потребуется 17 дней. На флагманы за 90 тыс. руб. жители Москвы накопят за 18 дней, а в Тыве придется трудиться 81 день.

Ранее два миллиона россиян предупредили о повышении зарплат.