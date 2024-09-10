Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стала известна самая высокооплачиваемая отрасль в РФ в первом полугодии

Средняя зарплата нефтяников в первом полугодии 2024 года превысила ₽215 тыс.

close
«Газета.Ru»

В первом полугодии 2024 года нефтегазовый сектор стал лидером по уровню заработных плат в России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные исследования аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Средняя зарплата в нефтегазовой отрасли достигла 215,5 тыс. руб.

Президент FinExpertiza Елена Трубникова отметила значительный рост номинальных зарплат в марте 2024 года — на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 87,7 тыс. руб.

За год увеличился разрыв в оплате труда между отраслями. Если в первой половине 2023 года он составлял 5,2 раза, то в 2024 году вырос до 5,7 раза. Это связано с замедлением роста зарплат в низкооплачиваемых секторах, таких как производство одежды.

Среди высокооплачиваемых отраслей также оказались финансы и страхование (190,6 тыс. руб.), авиация (171,1 тыс. руб.) и производство табачных изделий (162,9 тыс. руб.).

Наименьшие зарплаты зафиксированы в легкой промышленности, сфере услуг и сельском хозяйстве. Производители одежды в среднем получали 37,7 тыс. руб., работники общепита — 45,5 тыс. руб., а сотрудники почты и курьерских служб — 47 тыс. руб.

Номинальный рост средних зарплат за первое полугодие 2024 года составил 19,1%, что в 2,5 раза выше среднемесячной инфляции (7,9%). Наибольший рост — на 48,1% — наблюдался в игорном бизнесе, где средняя зарплата достигла 118,3 тыс. руб.

«Прибавка к заработку в игорном бизнесе в среднем составила 38,5 тыс. руб. — это больше, чем получают в месяц производители одежды», — подчеркнула Трубникова.

Накануне стало известно, что жителям Ямало-Ненецкого и Чукотского АО достаточно всего 3 дней работы, чтобы купить бюджетный смартфон за 15 тыс. рублей. В Ингушетии, напротив, потребуется 17 дней. На флагманы за 90 тыс. руб. жители Москвы накопят за 18 дней, а в Тыве придется трудиться 81 день.

Ранее два миллиона россиян предупредили о повышении зарплат.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами