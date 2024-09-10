Правительство утвердило дорожную карту по увеличению потребления водных биоресурсов

Российское правительство утвердило дорожную карту по увеличению потребления рыбной продукции в стране. Об этом в интервью ТАСС заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Дорожную карту принял вице-премьер Дмитрий Патрушев. В настоящее время создана автономная некоммерческая организация, которая займется маркетинговыми исследованиями, работой с торговыми сетями и продвижением рыбной продукции среди населения.

По словам Шестакова, в 2024 году общий вылов водных биоресурсов составит около 5 млн тонн. Глава Росрыболовства подчеркнул, что РФ уже полностью обеспечивает себя рыбной продукцией, излишки поставляются на экспорт. Поставки из-за рубежа касаются преимущественно продукции, которая на территории России не вылавливается или не производится.

Потребление рыбы в стране Шестаков оценил на уровне от 21 до 23 кг на человека в год.

8 сентября РИА Новости опубликовало рейтинг, в соответствии с которым Россия по итогам августа вошла в топ-20 стран мира по доступности мяса, обогнав половину государств G20.

Ранее россиянам пообещали, что дефицита красной рыбы к Новому году не будет.