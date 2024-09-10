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Два миллиона россиян предупредили о повышении зарплат

Доцент Иванова-Швец заявила о росте зарплат у 2 млн бюджетников с октября

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«Газета.Ru»

Доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец сообщила, что зарплаты двум миллионам россиян будут проиндексированы. Об этом она рассказала в интервью агентству «Прайм».

Иванова-Швец подчеркнула, что индексация была запланирована еще в 2022 году в рамках закона о федеральном бюджете на 2023-2025 годы. В 2024 году на повышение зарплат выделят 359 миллиардов рублей. Экономист анонсировала увеличение зарплат для двух миллионов бюджетников с 1 октября.

«Индексация необходима для защиты работающих от инфляции. Это предусмотрено ст. 134 Трудового кодекса: в связи с ростом потребительских цен работодатель обязан индексировать заработную плату», — отметила специалист.

В то же время в Социальном фонде России рассказали, что военная служба мобилизованных граждан и добровольцев в ходе специальной военной операции (СВО) засчитывается в пенсионный стаж в удвоенном размере.

Ранее стало известно о дополнительном источнике пополнения бюджета.

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