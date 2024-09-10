Стало известно, в каких районах Москвы снять квартиру дешевле всего

Две локации Новой Москвы — поселения Рязановское и Десеновское — стали лидерами по доступности аренды квартир в столице. В сентябре в Рязановском снять жилье можно в среднем за 44,4 тыс. рублей, а в Десеновском — за 55,4 тыс. рублей. Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставили в пресс-службе компании »Яндекс. Аренда».

В топ-3 также вошло Ивановское — район Старой Москвы, расположенный в восточном административном округе. Долгосрочная аренда квартиры в районе в среднем обойдется в бюджет около 57,5 тыс. рублей.

Продолжают список Некрасовка (юг старой Москвы) с медианной ставкой 58,9 тыс. рублей, Южное Бутово (юго-запад, 65 тыс. рублей), Текстильщики (юго-восток, 66,8 тыс. рублей), Перово (восток, 67,5 тыс. рублей) и поселение Сосенское (Новая Москва, 68 тыс. рублей). Закрывают рейтинг поселение Внуковское в Новой Москве (средний ценник долгосрочной аренды составил 68,5 тыс. рублей) и Коптево на севере старой Москвы с медианной ставкой в 69,4 тыс. рублей.

«Наиболее активный сезон на рынке долгосрочной аренды подходит к концу. И если в начале сентября мы еще видим более высокие ставки съемного жилья в столице, то уже начиная со второй половины месяца динамика цен будет замедляться. При этом даже сегодня в условиях достаточно высокого спроса в столице можно найти локации, где собственники сдают жилье более бюджетное, но при этом комфортное жилье. В основном такие квартиры представлены в Троицком и Новомосковском административных округах, в отдаленных спальных районах Старой Москвы», — отметил руководитель сервиса «Яндекс. Аренда» Роман Жуков.

По данным компании, Красноярск стал лидером среди российских городов-миллионников с самой низкой ценой аренды жилья по итогам августа. Снять квартиру в мегаполисе можно в среднем за 22,7 тыс. рублей.

Ранее сообщалось , что в России подорожала аренда жилья.