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Бывший глава ЕЦБ предупредил о риске экономического упадка Европы

Марио Драги готовит план, направленный на восстановление единого рынка ЕС

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Vincent Kessler/Reuters

Бывший президент Европейского центрального банка Марио Драги намерен предупредить о риске экономического упадка Европейского Союза и призвать к значительным инвестициям для укрепления единого рынка. Об этом пишет Bloomberg .

По данным агентства, об этом Драги заявил на закрытой встрече с представителями ЕС на прошлой неделе, что правительства все больше осознают свою неспособность быстро реагировать на вызовы со стороны Китая и США. Его стратегия направлена на устранение основных препятствий, блокирующих три опоры потенциала ЕС — его единый рынок, таланты и капитал.

Бывший премьер-министр Италии предлагает наращивать масштабы в ключевых секторах, включая энергетику, телекоммуникации и финансы, сохраняя при этом сильный акцент на социальную интеграцию. Драги также отметил, что демографические изменения имеют значение, поскольку снижение численности населения усугубляет нехватку навыков, влияющих на способность ЕС к инновациям.

Что касается ключевого вопроса финансирования, Драги заявил, что блоку необходимо более эффективно использовать свои возможности совместных заимствований, особенно в таких областях, как оборона, где фрагментированные расходы снижают общую эффективность.

На прошлой неделе глава Volkswagen Оливер Блум сообщил , что европейская автопромышленность находится в беспрецедентно тяжелой ситуации. Продажи автомобилей в Европе падают, и экономические условия становятся все сложнее, особенно для марки Volkswagen. В борьбе за экономию компания рассматривает возможность закрытия нерентабельных заводов в Германии и отмены программы гарантий занятости.

Ранее в ЕС рассказали о последствиях отказа от российских энергоносителей.

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