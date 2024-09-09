Стало известно о дополнительном источнике пополнения бюджета

Доходы консолидированного бюджета РФ (включающего федеральный и региональные бюджеты) от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за пять месяцев 2024 года увеличились на 35% и достигли 2,6 трлн рублей. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы.

Это наибольший рост поступлений НДФЛ за весь период ведения статистики с 2017 года, сообщает издание. Эксперты связывают такую положительную динамику в первую очередь с ростом номинальных доходов граждан. По данным Росстата, средняя заработная плата в России в мае 2024 года составила 89 тыс. рублей, что на 22% больше, чем годом ранее.

«Дефицит квалифицированных кадров подталкивает компании предлагать более высокую зарплату соискателям, а также уже работающим сотрудникам, чтобы их удержать», — объясняет доцент кафедры налогов и налогового администрирования Финансового университета при правительстве РФ Юлия Косенкова.

«Увеличение поступлений по НДФЛ отмечено по всем направлениям, в том числе по доходам, полученным в виде дивидендов и от долевого участия. На динамику повлияло и то, что на фоне высоких ставок по депозитам существенно возросли доходы от вкладов», — добавляет эксперт Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Владимир Саськов.

По мнению эксперта Анастасии Моргуновой, россияне с зарплатой от 500 тыс. рублей больше всего пострадают от введения новой шкалы налогов с 2025 года. В течение года на них будут применены три разные ставки: 13%, 15% и 18%, что приведет к уменьшению чистого дохода.

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