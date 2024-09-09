Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экономист предрек повышение ключевой ставки ЦБ в сентябре

Экономист Тимошенко: ЦБ может повысить ключевую ставку до 20% в сентябре

close
Артем Сизов/«Газета.Ru»

В России риски роста инфляции по-прежнему высоки, поэтому от Центробанка РФ стоит ожидать повышения ключевой ставки до 20%. Такой прогноз в беседе с РИАМО дал директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко.

«В качестве базового сценария предполагаем повышение ставки в сентябре вплоть до 20% с разворотом цикла высоких ставок в сторону понижения не ранее II квартала 2025 года», — сказал Тимошенко.

Он добавил, что наметившееся снижение темпов экономического роста пока не приводит к изменению баланса проинфляционных и дезинфляционных рисков в пользу последних.

Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», ожидают сохранения ключевой ставки на уровне 18% или ее увеличение до 19-20% на заседании 13 сентября. Подробнее — в нашем материале.

По данным сервиса «Финуслуги» Мосбиржи, медианная ставка по потребительским кредитам (в крупнейших 20 российских банках) в срок с 17 по 24 августа повысилась на 1,1 процентный пункт, до 20,94%. По статистике ЦБ, в июле 2024 года средневзвешенная ставка по ипотеке увеличилась до 10,22%. Это рекордный показатель за последние пять лет.

Ранее глава Сбера отметил стабилизацию российской экономики.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами