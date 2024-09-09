Китай усложняет финансовое взаимодействие с Россией

Некоторые китайские банки ввели территориальные ограничения на открытие счетов для местных поставщиков, сотрудничающих с российскими импортерами. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на пять источников из числа импортеров и посредников.

По данным издания, финансовые организации КНР отказывают китайским компаниям в открытии счетов за пределами провинции, где ведется их основная деятельность. Управляющий партнер адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев отмечает, что такие случаи участились, однако оценить масштаб явления затруднительно из-за отсутствия официальных данных.

«Банкиры могут не отказывать официально, а предлагать ждать открытия счета шесть месяцев, а потом еще столько же, что неприемлемо для любой компании», — рассказал один из собеседников издания.

Эксперты полагают, что введение территориальных ограничений может быть связано с желанием китайских банков минимизировать риски нарушения западных санкций. Партнер юрфирмы О2 Consulting Наталья Кузнецова считает, что отделения банков в регионах лучше знают местные компании и их потенциальных контрагентов, включая возможное наличие «русского следа» или санкционных рисков по операциям.

«Очевидно, что отделение банка в том регионе, в котором работает его клиент, лучше знает компании этого региона и их потенциальных контрагентов, в том числе знает историю взаимоотношений и операций между ними, их географию», — пояснила Кузнецова.

В конце августа СМИ сообщили , что проблемы с платежами из России в Китай усилились из-за угроз вторичных санкций США. Китайские банки ужесточили соблюдение санкционных правил, что привело к задержкам транзакций на миллиарды юаней. Однако приоритетные платежи, связанные с поставками сырьевых товаров, проходят без проблем, и стороны сохраняют политическую волю для продолжения сотрудничества.

Ранее российский бизнес в Китае сравнили с «крадущимся татем».