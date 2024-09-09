Китай ответил на заградительные пошлины Канады в отношении электромобилей

Китай объявил о начале годового антидемпингового расследования в отношении импорта рапса из Канады. Об этом пишет агентство Reuters cо ссылкой на заявление министерства коммерции КНР.

Эксперты рассматривают этот шаг как ответную меру на планы Оттавы ввести пошлины на китайские электромобили и другую продукцию.

По данным министерства, существует причинно-следственная связь между демпингом канадского импорта и реальным ущербом для отечественной промышленности. Это связано со значительным ростом объемов импорта и падением цен.

В 2023 году Китай, крупнейший в мире импортер масличных культур, закупил 5,5 млн тонн канолы на сумму $3,72 млрд. При этом 94% импорта пришлось на Канаду.

Представитель министерства коммерции КНР заявил, что это расследование «принципиально отличается» от дискриминационных мер, принятых Канадой в нарушение правил ВТО. Оттава, следуя примеру США и ЕС, планирует ввести 100% пошлину на импорт китайских электромобилей и 25% пошлину на импортируемые из Китая сталь и алюминий.

В конце августа стало известно, что Китай запустил антисубсидийное расследование в отношении импорта молочной продукции из ЕС. Это продолжение торговых разногласий между сторонами, после того как в июне Китай начал антидемпинговое расследование по свинине из Европы, а ЕС планирует ввести пошлины на китайские электромобили.

Ранее Трамп не исключил заградительные пошлины для китайских автомобилей.