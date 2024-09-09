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В РФ заметно увеличились продажи игристого вина

РБК: летом в РФ купили рекордное за восемь лет количество игристого вина

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Depositphotos

Пять млн декалитров игристого вина купили в РФ с июня по август 2024 года. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками (Росалкогольтабакконтроль).

В материале отмечается, что в годовом выражении продажи упомянутого напитка выросли на 10,6%. При этом по сравнению с летом 2017 года, когда в РФ купили чуть больше трех млн декалитров игристого вина, показатель за аналогичный период текущего года оказался почти в два раза выше.

По информации аналитиков, за последнее время производство российских игристых вин увеличилось до 4,1 млн декалитров. В 2017 году соответствующее значение было на 1,7 млн декалитров меньше.

Также в публикации со ссылкой на действующего начальника управления президента страны по государственной политике в сфере оборонно-промышленного комплекса Виктора Евтухова подчеркивается, что в 2023 году доля отечественного игристого вина на рынке составила 68%. В тот момент чиновник еще занимал должность заместителя министра промышленности и торговли РФ.

При этом эксперты объясняют наращивание выпуска игристого вина в РФ восстановлением рынка, говорится в статье. В частности, директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиза связал запуск данного процесса с повышением акцизов на винные газированные напитки. Он уточнил, что после этого стоимость игристых вин начала уравниваться.

Ранее в РФ в два раза нарастили выпуск портвейна.

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