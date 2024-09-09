Россиян предупредили о подорожании кредитов

Ставки по потребительским кредитам в России вырастут до 25-30%, а по ипотеке — до 12-14% после заседания ЦБ по ключевой ставке 13 сентября. Такой прогноз «Газете.Ru» дал Эксперт Президентской академии, приглашенный профессор Universidad Torcuato di Tella Вячеслав Мищенко.

«Возврат к низким ставкам по кредитам маловероятен до 2025 года. Для получения кредита по наиболее низкой ставке сейчас стоит обратить внимание на специальные программы и акции банков, а также на рефинансирование существующих кредитов», — сказал экономист.

По прогнозу эксперта, 13 сентября ЦБ, вероятнее всего, повысит ключевую ставку с 18% до 19%. Это возможное решение Мищенко объяснил сохраняющимся высоким уровнем инфляции и необходимостью дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики для сдерживания темпов роста цен.

По данным сервиса «Финуслуги» Мосбиржи, медианная ставка по потребительским кредитам (в крупнейших 20 российских банках) в срок с 17 по 24 августа повысилась на 1,1 процентный пункт, до 20,94%. По статистике ЦБ, в июле 2024 года средневзвешенная ставка по ипотеке увеличилась до 10,22%. Это рекордный показатель за последние пять лет. Выше значение было зафиксировано лишь в июле 2019 года. В июне медианная ставка достигала 7,57%. Банки поднимали ставки по потребкредитам вслед за увеличением ключевой ставки. Последний раз регулятор повышал ставку 26 июля, в 2023 году он делал это пять раз.

Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», ожидают сохранения ключевой ставки на уровне 18% или ее увеличение до 19-20% на заседании 13 сентября. Подробнее — в нашем материале .