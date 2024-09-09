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В Чехии заполняемость газохранилищ превысила среднестатистический показатель

Министр Сикела: в Чехии газохранилища заполнили газом более чем на 93%

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Максим Богодвид/РИА Новости

Подземные газохранилища Чехии заполнены топливом более чем на 93%. Об этом в соцсети Х (ранее Twitter) сообщил министр промышленности и торговли республики Йозеф Сикела.

«Этот [показатель] больше среднестатистического за последние годы», — прокомментировал министр.

По словам главы ведомства, на фоне приближения завершение действия соглашения о транзите российского газа через Украину, хорошей новостью является то, что газохранилища стран Европы заполнены выше обычного для этого времени года уровня.

По мнению Сикеле, Чехии удается значительно экономить потребление газа. В 2023 году республика использовала 6,76 млрд куб. м. В 2024 году эта цифра сократится еще, как минимум, на 300 млн куб. м.

Чехия получила через Германию 58% от общего объема импортированного газа. Через Словакию в республику поступило 42% газа.

В начале сентября Чехия предложила альтернативный маршрут транзита газа из Российской Федерации.

Ранее компания «Газпром» увеличила поставки газа в КНР почти на 40%.

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