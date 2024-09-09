Стало известно, кто больше всего пострадает от новой шкалы налогов

Россияне с зарплатой от 500 тыс. рублей больше всего пострадают от введения новой шкалы налогов с 1 января 2025 года. Об этом «Газете.Ru» сказала сооснователь компании «Мое дело» Анастасия Моргунова.

«Если зарплата сотрудника больше 500 тыс. рублей, к нему будет применено три новые ставки налога в течение следующего года: 13% с января по апрель (когда его доход будет оставаться в пределах 2,4 млн рублей), 15% с мая по октябрь (когда доход вырастет до 5 млн рублей) и 18% с ноября по декабрь (когда доход будет выше 5 млн рублей)», — пояснила Моргунова.

Итого, с января по апрель сумма налога таких работников составит 260 тыс. рублей, с мая по октябрь — еще 442 тыс. рублей, а за ноябрь-декабрь — 180 тыс. рублей. То есть сумма дохода высокооплачиваемых специалистов за 2025 год превысит 6 млн рублей, а сумма сбора будет 882 тыс. рублей. Чистый доход в 2025 составит 5,118 млн рублей, вместо 5,200 млн рублей при текущем налогообложении, и высокооплачиваемый специалист получит на руки на 82 тыс. рублей меньше. При этом россияне с зарплатой от 200 тыс. рублей получат на руки на 12 тыс. рублей меньше в 2025 году, уточнила эксперт.

Моргунова сослалась на статистику сервиса hh.ru, согласно которой зарплаты от 500 тыс. рублей получают россияне, занятые в сфере информационных технологий, финансовом секторе, розничной торговле. По данным другого исследования hh.ru, в 2023 году наибольшее количество вакансий с зарплатами от 500 тыс. рублей предлагалось программистам и разработчикам, менеджерам по продажам и работе с клиентами, а также инженерам и конструкторам.

По информации компании ANCOR, зарплаты больше 500 тыс. рублей в России получают преимущественно в таких сферах, как банки и финансы, телеком, добыча полезных ископаемых, строительство, ретейл. Причем такой уровень оплаты труда в основном характерен для сотрудников высоких управленческих уровней, а не рядовых профессионалов.

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