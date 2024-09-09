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Россиянам рассказали, есть ли льготы по вкладам

Экономист Рогачевский: суммы до 180 тыс. рублей на вкладе не облагаются налогом

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Определенная сумма на вкладах россиян не облагается налогами. Это единственная «льгота» по депозитам, рассказал «Газете.Ru» старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Антон Рогачевский.

«Не облагаемая сборами сумма рассчитывается следующим образом: максимальная ключевая ставка на 1 число месяца, отображенная за год и умноженная на 1 млн рублей. Если смотреть в текущих реалиях, то сумма, необлагаемая налогом на проценты по вкладам, составляет до 180 тыс. рублей (ставка ЦБ 18%*1 000 000 = 180 000)», — пояснил экономист.

Он призвал не забывать, что если сумма всех доходов налогоплательщика превысит сумму в 5 млн рублей, для него сумма оплаты по налогам составит 15% с суммы превышения (даже если сумма вклада окажется меньше 180 тыс. рублей). В то же время Госдума приняла закон, который меняет подход к начислению налогов по вкладам с 1 января 2025 года. Основное изменение заключается в том, что планка налогооблагаемой базы по ставке 13% будет снижена с 5 млн до 2,4 млн рублей, но при этом в расчетах не будет участвовать зарплата человека, напомнил Рогачевский.

Доходность депозитов в российских банках выросла вслед за ключевой ставкой ЦБ. Сейчас ставки по вкладам достигают 18-22% годовых. При этом рынок акций имеет потенциал роста до 30% на горизонте года. В холдинге «БКС Мир инвестиций» рассказали «Газете.Ru», какой стратегии лучше сейчас придерживаться.

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