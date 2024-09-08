РКН оштрафовал иноагентов на 1 млрд рублей

Начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев заявил, что за время действия закона об иностранных агентах ведомство назначило им штрафы за отсутствие соответствующей маркировки на 1 млрд рублей. Его слова приводит «Интерфакс».

Отмечается, что в 2024 году ведомство наложило штрафы за это нарушение на сумму в 12 млн рублей.

Отдельно сообщается о том, что за год иностранные медийные площадки были оштрафованы на сумму 35 млн рублей за неудаление запрещенного или недостоверного контента. За год требование об удалении такого контента было предъявлено владельцам 27 тыс. интернет-страниц. Невыполнение требования вело к блокировке этих страниц. Также сообщается об ограничении распространения призывов к участию в несанкционированных мероприятиях с 1800 страниц.

С 2021 года на владельцев таких страниц были наложены штрафы в размере свыше 35,3 млрд рублей, а за год — в размере 35 млн рублей.

При этом 1 февраля 2024 года чиновник также сообщил о том, что ведомство выписало иноагентам штрафы за такое на сумму в 1 млрд 17 млн рублей.

Ранее Пискарев заявил, что дума может ужесточить закон об иноагентах.