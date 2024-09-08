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В Китае отменили все ограничения на инвестиции в производственный сектор

Минкоммерции КНР снимет часть ограничений на иностранные инвестиции с 1 ноября

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Li Duojiang/XinHua/Global Look Press

Власти Китая отменили все ограничения на иностранные инвестиции в производственный сектор страны. Решение об этом принял Государственный комитет по развитию и реформам и министерства коммерции КНР.

Новая мера начнет действовать с 1 ноября. Иностранцам разрешат вкладывать средства в китайский медийный сектор и развитие травяной медицины.

В августе сообщалось, что прямые иностранные инвестиции в Китай за семь месяцев сократились почти на треть. Общий размер ПИИ в Китай за период с января по июль 2024 года составил 539,47 млрд юаней, или порядка $75,3 млрд. Более четверти всех вложений пришлось на китайский производственный сектор. За семь месяцев зарубежные инвесторы направили в него 154,5 млрд юаней.

При этом наблюдался прирост прямых иностранных инвестиций в КНР со стороны Германии на 26% в сравнению с тем же периодом 2023 года.

Ранее индекс PMI производства в Китае опустился ниже 50 пунктов.

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