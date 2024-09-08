РФ использует только 50-60% портовых мощностей для экспорта энергоресурсов

Россия обладает серьезными мощностями портов для экспорта энергоресурсов, но они используются не в полную силу. Об этом сообщил министр энергетики России Сергей Цивилев в рамках Восточного экономического форума, передает ТАСС.

Он обратил внимание, что, прежде чем заниматься строительством новых портов, страна должна решать вопрос эффективности использования уже существующих гаваней.

«Необходимо в первую очередь решить проблему эффективного использования <…> портовой инфраструктуры», — сказал глава ведомства.

Цивилев подчеркнул, что российские порты в силу ряда причин используются только на 50-60% от своей реальной мощности».

Председатель совета директоров группы компаний «Дело» Сергей Шишкарев в ходе Восточного экономического форума отметил новые возможности для российского судоходства, которые образовались в течение последних двух лет. Он предложил не просто наращивать флот, но и создавать сеть транспортных хабов за рубежом, чтобы контролировать международные логистические цепочки.

Ранее Путин сообщил, что Россия будет наращивать грузопоток по Северному морскому пути.