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Россиянам рассказали, как открыть свой бизнес с минимальными вложениями

Экономист Плохих: любую продажу собственных знаний можно превратить в бизнес

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Пресс-служба Яндекса

Запустить собственный бизнес можно даже если у человека совсем немного денег, уверен директор факультета бизнеса Университета «Синергия» Кирилл Плохих. Его слова приводит Финансы Mail.

«Как правило, любая продажа собственных знаний и профессиональных компетенций — будь то ремонт техники, мытье машины или верстка сайта, — это и есть отрасль малого бизнеса», — рассуждает эксперт.

Так, сантехник или монтажник может инвестировать 10-20 тыс. рублей в покупку хороших инструментов, зарегистрировать самозанятость и приступить к поиску клиентов, отметил Плохих.

Еще один вариант — вложиться в обучение, а после действовать по аналогичной схеме, продолжил экономист. Например, окончить курсы массажа. Их можно найти до 100 тыс. рублей. После купить необходимое оборудование и расходные материалы (около 30 тыс. рублей) и, оформив самозанятость, оказывать услуги массажа.

Из недостатков такого бизнеса — потолок заработка и ограниченные ресурсы, заключил Плохих.

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