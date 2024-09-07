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В РФ удвоилось производство портвейна

Роскачество: в РФ в январе–июне 2024 года в два раза нарастили выпуск портвейна

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barmalini/Shutterstock/FOTODOM

Производители алкогольных напитков в РФ за первые шесть месяцев 2024 года нарастили выпуск портвейна в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом рассказали в пресс-службе Роскачества, передает РИА Новости.

В организации уточнили, что с января по июнь текущего года в стране было произведено 2,63 млн литров портвейна. Соответствующий показатель за первые шесть месяцев 2023 года, в свою очередь, составил 1,28 млн литров.

«Это один из лучших показателей по категории портвейнов за всю историю наших наблюдений за рынком с 2020 года <…>. Имидж портвейна сейчас ощутимо меняется. Это уже не маргинальный напиток с нижних потолок супермаркетов», — прокомментировала директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Латышева.

По информации организации, наращивание производства портвейна частично связано с ростом интереса потребителей к качественным крепленым винам. Статистика свидетельствует о том, что выпуск подобных напитков в РФ с января по июнь 2024 года составил 7,1 млн литров. Значение увеличилось на 73,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Из заявления Роскачества следует, что крупнейшим производителем портвейна в стране является Республика Крым. На нее приходится более 90% от всего объема выпуска алкогольного напитка.

В пресс-службе обратили внимание, что на первом месте в рейтинге популярности находятся красные портвейны. При этом розовые портвейны также пользуются повышенным спросом.

Напоследок представители организации выразили уверенность, что в будущем интерес к упомянутому напитку в РФ продолжит расти. В том числе это касается дорогих, марочных и коллекционных портвейнов.

Ранее россиянам рассказали, где в РФ можно посетить виноградники.

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