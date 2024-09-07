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Министр транспорта рассказал, как выросли цены на авиабилеты по России с января по июнь

Старовойт: цена авиабилетов по России в первом полугодии выросла почти на 20%

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Shutterstock

Цены на авиабилеты по России на фоне спроса с января по июнь текущего года увеличились почти на 20%. Об этом сообщил глава министерства транспорта Роман Старовойт в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума.

Он уточнил, что за первое полугодие цены на авиабилеты в среднем увеличились на 1550 рублей. Сейчас в среднем, по данным Федеральной антимонопольной службы (ФАС), стоимость билета в одну сторону составляет 9150 рублей.

Восточный экономический форум проходил в период с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

До этого «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу сервиса «Авиасейлс» сообщала, что из Москвы самые низкие цены установлены на внутренние перелеты. Дешевле всего можно слетать в Казань, Псков, Чебоксары, Санкт-Петербург и Архангельск. Среди бюджетных поездок за рубеж выделены Минск (Беларусь), Ереван (Армения), Даламан (Турция), Усть-Каменогорск (Казахстан), Ургенч (Узбекистан). Исследование было проведено в августе 2024 года.

Ранее были названы города с самыми дешевыми отелями в сентябре.

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