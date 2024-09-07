Wildberries сменит подрядчика для завершения строительства складов

Строительство складов для Wildberries продолжается и будет закончено вовремя. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ООО «РВБ» — объединенной компании WB и оператора наружной рекламы Russ.

В РВБ рассказали, что планируют отказаться от сотрудничества с компанией «ВБ Девелопмент», учредителем которой является муж основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук — Владислав Бакальчук, и передать все ее контрактные обязательства другому подрядчику, чтобы завершить строительные работы в срок.

До этого в РВБ сообщили, что «ВБ Девелопмент» задолжала головной компании более 30 млрд рублей и «не выполняет свои обязательства по ранее заключенным контрактам».

6 сентября сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук заявил о приостановке строительства складов маркетплейса в России и в странах СНГ. Он уточнил, что было приостановлено строительство 30 объектов, 23 из которых должны были быть сданы в эксплуатацию в 2024 году.

Ранее Бакальчук в третий раз возглавила рейтинг богатейших женщин России.