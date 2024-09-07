Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Wildberries сменит подрядчика для завершения строительства складов

РВБ: работы по строительству складов Wildberries ведутся и закончатся в срок

close
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Строительство складов для Wildberries продолжается и будет закончено вовремя. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ООО «РВБ» — объединенной компании WB и оператора наружной рекламы Russ.

В РВБ рассказали, что планируют отказаться от сотрудничества с компанией «ВБ Девелопмент», учредителем которой является муж основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук — Владислав Бакальчук, и передать все ее контрактные обязательства другому подрядчику, чтобы завершить строительные работы в срок.

До этого в РВБ сообщили, что «ВБ Девелопмент» задолжала головной компании более 30 млрд рублей и «не выполняет свои обязательства по ранее заключенным контрактам».

6 сентября сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук заявил о приостановке строительства складов маркетплейса в России и в странах СНГ. Он уточнил, что было приостановлено строительство 30 объектов, 23 из которых должны были быть сданы в эксплуатацию в 2024 году.

Ранее Бакальчук в третий раз возглавила рейтинг богатейших женщин России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами