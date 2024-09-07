Стало известно, за что чаще всего штрафуют водителей

Чаще всего водителей в России штрафуют за превышение скорости от 20 до 40 км/ч. Доля таких штрафов составляет около 70%. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель по работе с физическими лицами компании «Страховой брокер AMsec24» Максим Колядов.

Еще 10% штрафов граждане РФ получают за несоблюдение разметки, а менее 5% – за нарушение мер безопасности, а точнее – непристегнутый ремень, рассказал эксперт.

Больше всего штрафов выписывают в Москве и Санкт-Петербурге, меньше всего – в Ямало-Ненецком автономном округе и Магаданской области.

Средний чек за автонарушение в России последние пять лет держится около 800 рублей, отметил Колядов. При этом примечательно, что 90% россиян сразу выплачивают штрафы и не допускают просрочек.

К началу осени новые автомобили на российском рынке еще сильнее подорожали. Средняя цена уже достигла 3,65 млн рублей, а в Москве – и вовсе 4,61 млн рублей. Подержанный автомобиль сегодня можно приобрести в среднем за 2,08 млн рублей.

Ранее стало известно, как россияне относятся к каршерингу.